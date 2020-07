Bajada del Agrio: denuncian por violento al ex intendente

Explicó que en Bajada del Agrio, por ser un municipio de tercera categoría, se debe regir por la ley 53 que en su artículo 167 establece que se debe sesionar con al menos tres concejales. A partir de una situación que se vivió el pasado 19 de mayo, lo hacen con dos: la intendenta y una concejal más. En estos municipios el poder ejecutivo también es un concejal y preside la comisión.

“El 19 de mayo termino mal, este señor tomó una actitud violenta, en mi caso como mujer me gritó, me llamó ‘manipuladora’. Ese día me sentí vulnerada, le dije que no le iba a firmar un acta que carece de objetividad y tampoco lo hicieron otros dos concejales”, sostuvo Vinez.

La concejal aseguró que “se violó la ley 53 desde el primer momento, porque se debió nombrar un secretario tesorero, que es el que refrenda actas y lleva adelante los pagos, pero en Bajada no sólo que no contamos con uno sino que tenemos en el Concejo a este Secretario de Gobierno impuesto por su esposa”.

E indicó: “Él es un violento, es un funcionario que tiene muchas denuncias por violencia. Le enviamos una nota a la intendenta para que esté en conocimiento, más allá de que es su mujer. Le pedimos que lo retirase porque está usurpando de un cargo por el que no fue elegido”.

La concejal recurrió a la Justicia donde lo denunció a Concha Esparza de perturbación al ejercicio de funciones públicas, usurpación de autoridad, títulos u honores y por vejaciones en un contexto de violencia de género.

“El problema viene por los números, por el pedido de balance y memoria contable”, subrayó la edil quien admitió que en la localidad se está viviendo una situación “incómoda donde los concejales estamos imposibilitados de ejercer el derecho que nos confirió el pueblo de Bajada del Agrio”.

Como tres de los miembros no podían sesionar, se acercaron al municipio para solicitarle a la Jefa comunal una sesión especial. “La intendenta cayó con la Policía porque entramos a un ente público. Nos preguntaba cómo habíamos entrado al edificio. Fuimos tratados como delincuentes. No se entiende nada”, agregó.

Según explicó la edil, la Justicia les quiere archivar la denuncia. “La doctora Juárez nos dijo que accionemos de acuerdo a la ley 53. Cómo hacemos sino no tenemos espacio físico, se sesiona en la Municipalidad y no se nos permite entrar”, se preguntó.