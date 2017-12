Joaquín Wolcan tiene 27 años, es director de Coordinación y está a cargo hoy de la Subsecretaría de Servicios Públicos del Municipio de Centenario. Ayer vivió una situación tensa que por estas horas investiga la Fiscalía.

Alrededor de las 17:45 recibió una llamada de su pareja advirtiéndole que desconocidos habían roto la ventanilla del vehículo, un Gol Trend, presuntamente para robarle. “Intentaron robar cosas del auto, tiene el vidrio de la ventanilla trasera roto, parece que forzaron la puerta, bajá enseguida”, le advirtió su pareja por teléfono.

El funcionario constató los daños en el vehículo y se dirigió a la Comisaría Quinta, pero no se había dado cuenta aún de que no se trataba de un robo: no había piedras en el auto ni quisieron forzar la puerta, sino que halló restos de una bala disparada.

“Estamos muy preocupados porque sospecho que puede estar relacionado con el ámbito laboral, porque siempre hay tensiones y distintos puntos de vista, pero esto llegó muy lejos”, explicó el funcionario a LM Neuquén.

La Policía realizó un peritaje del vehículo y constató los dos balazos. Además, pidió copia de mensajes del teléfono personal y laboral, además de que podría citar a testigos. La causa la investiga la fiscal Paula González.

LEÉ MÁS

Acorralados por ladrones, comerciantes no quieren abrir en Centenario