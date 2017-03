“Corré”, le habría dicho Eric Urquiza, de 21 años, a un joven que le dijo que no tenía nada cuando lo asaltó. La fiscalía sostiene que a la 1 del miércoles 29 de marzo, el detenido interceptó a la víctima cuando caminaba por la toma 7 de Mayo. Le exigió sus pertenencias y, ante la negativa, lo obligó a correr mientras le disparaba. Un tiro lo alcanzó y le provocó la fractura del peroné derecho. Como pudo, el herido llegó a la casa de su hermano y le dijo: “Me disparó Urquiza”. El fiscal Maximiliano Breide Obeid detalló que fueron al hospital Heller, donde constataron que la herida era compatible con un disparo de arma de fuego.

Tres años de prisión en suspenso tiene por 3 robos con arma. En septiembre pasado se llegó a un acuerdo de una pena en suspenso por tres robos con arma, dos de ellos fueron en poblado y en banda. En todos los casos las víctimas fueron golpeadas.

Se resistió a la detención

Dos horas y media más tarde, efectivos de la Comisaría 18 intentaron identificar a Urquiza y otro joven cuando circulaban en una moto, pero el acusado sacó un revólver calibre 38 y comenzó a disparar contra el patrullero. “Dañó la óptica delantera derecha con dos orificios sin lograr herir al personal policial”, explicó la fiscal Sandra Riuxo y aclaró que por ese movimiento el conductor perdió el equilibrio y ambos se cayeron. Su compañero huyó corriendo, mientras que Urquiza fue detenido.

Por todos los hechos se lo acusó de robo agravado por uso de arma de fuego, lesiones graves y abuso de arma de fuego en concurso ideal, con portación de arma de fuego de guerra y en concurso real con encubrimiento, ya que luego se comprobó que el revólver había sido robado en julio de 2014.

Estaba en un asado con amigos

“Tengo a cuatro personas que estuvieron con él comiendo un asado desde las 12:30 a las 4”, aseguró el abogado particular Alfredo Cury e insistió en que tiene una teoría del caso opuesta a la defensa.

Pese a la oposición de la medida cautelar, el juez Martín Marcovesky avaló la prisión preventiva pedida por los dos fiscales por riesgo de entorpecimiento y ordenó que sea atendido por un médico policial por el estado de salud que presentaba en la audiencia. El defensor explicó que fueron los efectivos de la 18 quienes lo golpearon.

DENUNCIARON HOSTIGAMIENTO Y PERSECUCIÓN

La madre y amigos afirmaron que lo agarraron a propósito

“Eric no es santo ni inocente”, sentenció Leticia, la madre del acusado y explicó que cuando era menor hizo “cosas”. Sin embargo, responsabilizó a la Policía por su detención y posterior golpiza en la comisaría. “La Policía anda atrás de él porque saben que tiene libertad condicional y hacen lo posible para agarrarlo y ponerle causas”, expresó enojada afuera de los tribunales de calle Yrigoyen, antes de la audiencia de formulación de cargos. “Es todo maniobra de ellos, así se manejan los de la 18”, dijo en referencia a los policías de esa comisaría, a quienes culpó de golpearlo: “Está muy golpeado. Ayer cuando lo vi me dijo que no da más del dolor de costillas y de piernas”.

Por otro lado, un amigo del joven contó su versión de lo sucedido esa noche. “A mí me quitaron la moto. Me chocó el móvil de atrás, vi a un milico llevarse mi moto y cuando los seguí a la otra esquina, ya lo tenían a Eric”, detalló Marcelo y agregó: “Que no lo culpen de cualquier huevada si estaba comiendo un asado”.

Por último, la madre insistió en que todo el tiempo los policías de la 18 pasan por su casa y lo amenazan. “‘Ya vas a caer’, le dicen; ahora lo agarraron y lo acusan por robo y de que lesionó a alguien con un arma. Pero mi hijo no andaba con armas”, afirmó.