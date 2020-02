“La verdad que para nosotros Neuquén fue un público muy imponente”, describió el músico tras terminar el show y afirmó: “La Fiesta de la Confluencia es un escenario soñado”.

Banda XXI: "La Fiesta de la Confluencia es un escenario soñado"

En tanto, el cantante sentenció que el público es quien hace que los show sean “así de mágicos” y envió unas felicitaciones a los organizadores del evento: “Quiero mandar un saludo a toda la gente que trabajó en el armado de la organización, porque la verdad estuvo todo muy bien”.

Por su parte, Lucho Castro hizo referencia en el trato neuquino: “Está bueno venir y que te reciban así, con este cariño”, y concluyó: “Neuquén no conozco mucho porque no tenemos tiempo para salir a caminar, pero la gente es muy sencilla y tenemos el mejor trato. La verdad que me gusta mucho”.

