En detalle, la joven modelo y actriz se encuentra en pareja con el hijo de Fabián Rodríguez, quien estaba casado con su madre Nazarena Vélez (40) y se quitó la vida en 2014. De ese matrimonio nació Thiago (7), el hijo menor de la ex vedette y medio hermano tanto de Barbie como de Lucas.

Tapa revista Gente

En la entrevista, la morocha aseguró que “primero consultó con el psicólogo de Titi (tal como llaman a Thiago en su familia)", dando a entender que asimilar su amor por su "hermanastro" le costó bastante.

"Es muy lindo lo que tengo y no quiero que nada lo arruine. Él es ajeno al medio, y realmente se pone muy nervioso. Si bien sabe en qué se está metiendo, le tengo un amor tan grande que lo quiero cuidar", contó la actriz a "Gente".

En tanto, contó que Thiago, su medio hermano -y medio hermano de su novio-, naturalizó la relación de inmediato. "¿Sabés lo primero que me dijo Titi? 'Si ustedes no son hermanos'. Lo tiene más claro que nadie. Y a mí me tranquilizó. Si no era así, por más que amara a Lucas, no iba a hacer nada que lo perjudicara. Esto fue hablado con todos", cerró.

LEÉ MÁS

Barbie Vélez y Fabián Cubero: fotos hot e histeriqueo

No hay culpables en el caso Barbie Vélez-Fede Bal