Barcelona goleó a Ferencváros sin Messi

Messi no estuvo en el juego de este miércoles | Foto: @FCBarcelona (Vía Twitter)

Como ocurrió en la fecha anterior ante Dinamo de Kiev, Lionel Messi fue parte de la rotación que impuso Koeman, razón por la que no jugó este partido contra Ferencváros.

"A Messi siempre le gusta jugar y es bueno que tenga esta mentalidad. Hablé con él y le pregunté, pero la decisión final es del entrenador. Quería darle descanso en Kiev y en Hungría. En el resto de la temporada puede que no descanse más porque jugamos cada tres días", expresó el DT neerlandés en la conferencia de prensa del martes, previa al encuentro de este miércoles.

Al igual que Marc André Ter Stegen y Philippe Coutinho, Messi no se entrenó este martes y no viajó a Budapest. La idea del entrenador fue darle descanso para ir dosificando los esfuerzos teniendo en cuenta que la clasificación a la siguiente ronda de la Champions ya estaba asegurada. A sus 33 años, Messi precisa bajar un poco su promedio de minutos y enfocarse en los encuentros más importantes, algo que hasta ahora no ha venido haciendo con los anteriores entrenadores que tuvo en Barcelona.