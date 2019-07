Las presentaciones terminaron de concretarse el miércoles y fueron impulsadas por la Federación de Entidades Empresarias de Río Negro (Feern), que integra la Cámara de Industria y Comercio de Cipolletti y otras 15 cámaras locales, con respaldo de la entidad que representa los intereses de los comerciantes de la localidad que convirtió en sede periódica de la polémica Saladita itinerante.

El titular de la CIC local, José Luis Bunter, manifestó que las organizaciones que nuclean al sector mercantil seguirán hasta las últimas consecuencias con sus reclamos de controles exhaustivos y de prohibición de este tipo de emprendimientos, por la competencia desleal que plantean a la actividad legalmente establecida, puesto que no sufren la pesada carga tributaria que sufren en general las pymes y venden mucho más baratos productos de marcas que presumiblemente no son originales.

Por eso, en la actualidad se espera una firme actuación por parte de las diferentes reparticiones del Estado, para que no se vuelvan a instalar más Saladitas en todo el ámbito provincial.

La Feern reiteró su rechazo “hacia actividades informales, que se distinguen por la comercialización de productos de dudosa procedencia, con marcas falsificadas, y por no cumplir con las normas”. La institución reclama “la firme actuación de los organismos de control”.

La feria tiene permiso municipal para funcionar y los puesteros aseguran que pagan todos los impuestos.

Rechazo absoluto a las ferias

Que no vuelvan. Una vez que se controle a los protagonistas de la actual Saladita, los comerciantes esperan que a futuro Gendarmería u otras fuerzas impidan la instalación de estas ferias en todo Río Negro.

Pérdidas para el fisco. Según estudios, el comercio ilegal en 500 localidades del país le impidió al Estado recaudar $25.235 millones. Cifra enorme.

Embed

Los comerciantes se quejan, pero no tienen respuestas

Los comerciantes de la región pusieron el grito en el cielo cuando se enteraron de que la Saladita volvía a pisar suelo valletano. Intentaron frenarla, pero no obtuvieron respuesta por parte del Municipio. La Cámara de Comercio, que se encuentra en plena conformación, asegura que la feria los afecta de forma directa y la denominan “competencia desleal”.

“A los comerciantes nos exigen respetar normativas y pagar todos los impuestos, que son altísimos. Les damos trabajo a familias de acá y tuvimos que reducir las estructuras para hacer rendir los negocios. Estas ferias llegan a la región, no tributan nada y es entendible que la gente defienda su bolsillo y compre ahí. No hacen ningún aporte a la comunidad”, cuestionó Fernando Farías, vicepresidente de la Cámara de Campo Grande y Barda del Medio. La presidenta de la asociación, Evelyn Bravo, dijo que es injusto que no haya controles de Rentas, AFIP ni Ingresos Brutos. “Cada vez que viene la feria las ventas caen muchísimo, y justo son fechas clave para nosotros. Entendemos la situación económica y la decisión de la gente, pero nosotros pagamos mucho en impuesto todos los meses y es injusto”, cuestionó. Agregó que están pidiendo la reducción de impuestos para poder subsistir.

Desde la Cámara aseguran que mantener un comercio que es atendido por sus propios dueños cuesta alrededor de $30 mil mensuales de gastos fijos. Además, sostienen que casi toda la ganancia se reinvierte en mejoras.

LEÉ MÁS

Puesteros de La Saladita defienden la feria de ofertas

Volvió la polémica feria La Saladita y provocó el enojo de los comerciantes de la zona

Quieren una ley contra las saladitas