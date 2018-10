Barrionuevo, letal: "Cristina Kirchner es el demonio"

“Cristina es el demonio, bajo ningún punto de vista puede ser candidata”, sostuvo el sindicalista. Y explicó el motivo por el que muchas encuestas la posicionan dentro de un posible ballotage con Macri: “Si Cristina mide algo hoy, es por la bronca contra Cambiemos”. Para Barrionuevo, el Presidente “llegará deshilachado a la elección (del 2019), sin posibilidad de reelegir”, ya que considera que el país está “frente al Gobierno del tarifazo y del ajuste”.

El referente gremial fue muy crítico de la gestión de Cambiemos, sobre todo por el acuerdo con el FMI, la suba del desempleo y la baja de la producción industrial. “Quieren vivir de prestado y no hay producción, no hay inversión, no hay trabajo”, señaló.