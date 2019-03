Baudino apelará el fallo judicial en su contra

El líder sindical de los municipales aseguró que espera el fallo final con tranquilidad, ya que sabe que no cometió ningún delito, por lo que apelarán ante la Justicia. “Está claro porque a mis dos compañeros, que tenían las mismas pruebas para encontrarlos culpables, no resultaron así, mientras a mí sí. Esto es una clara persecución que sufrimos desde el 2017”, expresó. Dijo que, de todas formas, con esta sanción no lograrán sacarlos de la calle y que seguirán más firmes que nunca defendiendo los derechos de los trabajadores municipales. “Evidentemente, no nos conocen”, afirmó Baudino.

LEÉ MÁS

La Justicia declaró culpable al secretario general de Sitramune por cortar la calle en una protesta

La CTA convoca a un paro por la condena al gremialista Santiago Baudino