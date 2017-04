"Él me dijo que querían cambiar de rumbo y que lo habían estado analizando y que por eso tomó la decisión. Cuando comenzamos a hablar de lo futbolístico no me dijo nada porque no tienen idea de lo futbolístico. Son sindicalistas", dijo el ex entrenador del combinado nacional acerca de su reunión con la cúpula de la Asociación del Fútbol Argentino.

Bauza sostuvo que en una charla con Tapia le advirtió que era un error intentar desgastarlo por los medios. "Si venían y me decían que no me querían más desde el primer día, entonces les hubiera agradecido, les habría dado la mano y me iba a mi casa", agregó.

"Con Marcelo (Tinelli) sí hablábamos de fútbol porque entiende, conversábamos de lo que debíamos planificar para cambiar. Pero Tapia no me dio ningún argumento futbolístico. No había demasiada lógica en sus palabras. Lo que sí me dijo es que la decisión la tomó él. Cosa que tampoco es tan así", añadió.

En ese sentido, Bauza señaló que la decisión la tomó Daniel Angelici. “Y también hay un par más ahí adentro que tienen estas formas. Por eso digo que yo estaba afuera desde el momento en que agarraron, y fueron tan desprolijos que dejaron marcas por todos lados, como así mi sucesor".

“Después organizaron esa conferencia, que fue una payasada porque ni siquiera dejaron preguntar. Fui porque Tapia ya la había convocado y me dijo Marcelo Tinelli 'vení, hacemos esto y nos vamos'. Y fue literal. Nos fuimos los dos", dijo el DT y añadió que el conductor televisivo se fue de AFA porque estaba solo tratando de cambiar el fútbol.

La Selección

"Argentina va a clasificar, no tengan dudas", fue la primera respuesta de Bauza sobre el seleccionado, y manifestó que Messi no arma el equipo.

Además, explicó que La Pulga está cansado de que lo involucren en todos los temas y defendió las citaciones de Lavezzi. “Es importante para el grupo”, agregó.

"No me molesta lo que dice Sampaoli, me divierte. Me divierte más que lo niegue", concluyó el DT.