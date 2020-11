Becky G: 10 cosas que tienes que saber de la cantante

Al igual que muchos artistas, Becky G usó su nombre real para componer su nombre artístico. Rebecca Marie fue como sus padres decidieron llamarla, y su apellido es Gómez. Becky, es como le dicen a las Rebecca en muchos lugares del mundo y 'G' es por la inicial de su apellido.

Becky G, consiente de su talento, y con el sueño de convertirse en una cantante reconocida en todo el mundo, cosa que ya logró, comenzó a subir videos a YouTube en 2011 en los que hacía covers de canciones populares. Varios de sus videos alcanzaron miles de visualizaciones y desde entonces creo una conexión irrompible con las redes sociales.

Becky G "Turn the Music Up" [Official Music Video] @iambeckyg