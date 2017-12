Benedetto se ve afuera, ¿el otro Pipa adentro?

Pero Benedetto no sólo es una baja sensible para Guillermo Barros Schelotto, también lo es para el entrenador Jorge Sampaoli, que lo había alineado como titular frente a Ecuador cuando parecía que empezaba a ganarse un lugar en la Albiceleste.

El duro revés de la lesión no llegó en un buen momento, y el jugador ya no se ilusiona con estar: “El técnico va a elegir a los delanteros que mejor estén en ese momento y no creo que pueda alcanzar el nivel que tuve con sólo un mes de actividad”, dijo el goleador en su egreso del predio.

¿Pipa por Pipita?

Teniendo en cuenta la gravedad de la lesión y la urgencia que tiene el plantel argentino para consolidar un jugador en la posición de “9” resurgen las chances del Pipita Higuaín.

En la conferencia de prensa previa al partido de Rusia, el DT Sampaoli dio pistas sobre los factores a considerar en su elección y sostuvo: “Pesará la actualidad y la química con los compañeros”. Y en este último rubro es en el que el Pipita puede resultar beneficiado ya que lleva muchos partidos en la Selección y no necesitará tiempo para adaptarse al grupo.

