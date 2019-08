Bermúdez: "Ninguna norma me obliga a tomarme licencia"

En declaraciones a LU5, Bermúdez manifestó que la denuncia realizada por el concejal Baggio “es una denuncia absolutamente política de una liviandad jurídica tremenda”. Y agregó: “No soy un rebelde, soy una persona que trato de acatar las normas, y en función del entendimiento de las normas existentes, considero que no existe una norma que me obligue, por eso no me he tomado licencia”.

En tanto, Baggio explicó que la normativa es clara respecto de que los candidatos que ejerzan como funcionarios o agentes municipales deberán hacer uso obligatorio de licencia extraordinaria a partir de la fecha de oficialización de las candidaturas.

“La voluntad de Bermúdez de perjudicar a los alumnos de las escuelas de Arte, Música y los CEF fue tal, que firmó el veto aun estando en licencia, pero este decreto no tiene validez y los alumnos podrán disfrutar del beneficio en el boleto, que en estos tiempos es más que necesario para las familias”, sostuvo el concejal.

Baggio dijo que pedirá a la Justicia Electoral provincial que intime a Bermúdez a ajustarse a la legislación vigente.

Por último, Bermúdez señaló: “Yo trato de honrar un sueldo, trabajando, y hago actos de campaña fuera de mi horario laboral como funcionario municipal y no me tomo licencia. Entiendo, por lo que dicen las normas de la Carta Orgánica, que no estoy obligado a tomarme licencia”.