Beyond the Wall: el juego de Game of Thrones para móviles

La fiebre por Game of Thrones continúa, a pesar de que la serie ya llegó a su fin y la precuela anunciada por HBO todavía no fue estrenada. Los estudios GAEA y Behaviour lanzaron el primer tráiler del nuevo juego para móviles, Beyond the Wall, que estará ambientado décadas antes de los acontecimientos que se vieron en la pantalla chica.