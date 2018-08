Boca respira aliviado con el Pipa a punto de volver

Buenos aires. La derrota ante Estudiantes no cayó bien en el seno del mundo Boca. El golpe en La Plata no dolió solamente por la pérdida del récord puntero, sino que también generó dudas en torno al funcionamiento del equipo y la táctica de Guillermo Barros Schelotto. Pero no todas son pálidas en el elenco azul y oro ya que el infalible goleador Darío Benedetto volvería a sumar minutos ante Huracán luego de recuperarse de una rotura de ligamentos cruzados.