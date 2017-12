Si bien ya pasaron casi seis meses del episodio, Morla sorprendió ayer en las redes con un fuerte tuit: “La Dra. Hertrig ( a cargo de la fiscalía de San Isidro) imputó y notificó policialmente a Susana Giménez y a Claudia Villafañe en orden al delito de desobediencia, damnificado a Maradona (causa nro. 1595)”.

El letrado detalló que el delito de desobediencia, en caso de llegar a juicio, podría significarle a Susana entre “15 días y 1 año de prisión”. “Si no van a juicio, deberá realizar tareas comunitarias”, explicó Morla.

Disparate

Al desayunarse la noticia, Susana se comunicó con los abogados del canal (Telefe), que le comunicaron que era un “disparate”: “No pude creer esta mañana cuando mi mucama me trajo el desayuno y me dijo que una mujer traía unos papeles. Cuando los vi era otra cautelar. Llamé a todos los abogados del canal y me dijeron que era un disparate, que Claudia podía hablar de su vida y yo no nombré al chico de Maradona nunca”, expresó la famosa conductora.

“Hoy me mandaron una cautelar de que no podía nombrar… Viste que él nunca me deja nombrar a nadie”, había dicho Susana aquella noche, reconociendo de esa manera que estaba al tanto del bozal legal.

Ya sin medida cautelar, en una nota Giménez opinó sobre el Diez.

“Era bárbaro, gracioso y no quedó nada de eso”

Buenos Aires

Una semana atrás, en un extenso reportaje que concedió al diario Crónica y ya sin medida cautelar alguna, Susana habló de Diego Maradona y tuvo opiniones picantes contra el Diez.

“Éramos muy amigos con Diego, (pero) él está muy cambiado. Todos sabemos por qué y esto no tiene recuperación”, comenzó diciendo la conductora sobre el vínculo que tenía y también haciendo referencia a las addiciones del entrenador.

“Maradona ha cambiado una enormidad. Era un tipo bárbaro, buen amigo, gracioso y no quedó nada de eso. Creo que no supo aguantar ser el tipo más famoso de la Tierra”, cerró la diva, que el domingo se despedirá de la temporada 2017 con su clásico programa en el teatro Gran Rex.