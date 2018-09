Boleta única electrónica: una empresa cobrará $171,80 por voto

La propuesta incluye el sistema de emisión de sufragio y de recuento de votos en las elecciones de 2019, un plan de capacitación con la provisión de los dispositivos de votación, los insumos y el material informativo necesario.

La propuesta estima la disponibilidad de 300 dispositivos y se prevé que una vez adjudicada la oferta se dará paso a la capacitación del electorado. En tanto que, para los sufragios, se estima una cantidad de dispositivos concordantes con el padrón electoral y con la cantidad de mesas, las cuales serán alrededor de 1700 distribuidas en los diferentes centros de votación. El acto de apertura de sobres se llevó a cabo ayer en la sede de la Dirección General de Asuntos Electorales, de Brown 670 de la ciudad. Lo encabezó el gobernador Omar Gutiérrez, quien fue acompañado por los ministros Mariano Gaido, de Gobierno, y Juan Pablo Prezzoli, de Ciudadanía.

Ahora, la Comisión de Preadjudicación analiza en detalle la oferta técnica y económica de la firma MSA antes de habilitar la firma del contrato correspondiente. Se descuenta que MSA será la prestadora del servicio.

Otro round en la pelea con la Muni

La compulsa de precios para la provisión del sistema de boleta única electrónica no quedó aislada de la pelea permanente entre el gobierno provincial y el municipal. Una de las justificaciones sobre el precio ofertado por la empresa MSA para hacer el trabajo en los comicios provinciales del año que viene tiene que ver con la comparación del precio en dólares que pagó la Municipalidad de Pechi Quiroga, (u$s 4,93 por voto) y el cotizado por la única oferente ante la Provincia (u$s 4,30 por elector).

