Bolsonaro anuncia un caos "como el de Chile"

Bolsonaro insistió con lo que dijo en cadena nacional el martes a la noche, cuando reclamó "volver a la normalidad, reabrir comercios y escuelas y poner fin al confinamiento de la población", en referencia al parate de la actividad económica provocado por la decisión de gobernadores de diferentes estados que activaron restricciones a las actividades públicas y económicas.

Esta declaración levantó críticas y hasta anuncios de pedidos de juicio político, y el ejército dio señales de disconformidad con la estrategia oficial.

Igualmente, el mandatario de Brasil en ningún momento anunció decisiones compensatorias frente al freno de la economía sino que, por el contrario, acusó a los gobernadores que anunciaron medidas de estar "cometiendo un delito y destruyendo Brasil". "Hay 38 millones de autónomos que no tienen renta para sus familias. Las empresas no producen nada y no tienen cómo pagar salarios. Si la economía colapsa no podremos pagarles a los empleados públicos. Es necesario poner a trabajar al pueblo", subrayó.

El intendente de Río de Janeiro, el pastor evangelista Marcelo Crivella, anunció que hará caso a Jair Bolsonaro y ordenará a partir de mañana el cese del congelamiento de la actividad comercial en la ciudad maravillosa, en claro desafío a las medidas contra el coronavirus del gobernador, Wilson Witzel. Crivella se posicionó como uno de los aliados del gobierno de Bolsonaro en romper la cuarentena y las restricciones al comercio. En tanto, los 27 gobernadores de Brasil se reunieron ayer para determinar los rumbos políticos del país luego de la crisis abierta por Bolsonaro, que se opone a las restricciones de circulación y actividad económica.

Chile reportó la tercera muerte y ya son 1142 los contagiados

Una persona de 82 años de la sureña ciudad de Concepción que sufría un cáncer con metástasis es el tercer fallecido en Chile por la pandemia de coronavirus, anunciaron ayer autoridades de salud. El subsecretario de redes asistenciales de Chile, Arturo Zúñiga, informó además que un total de 1142 personas están contagiadas con coronavirus en el país, incluyendo 220 casos confirmados en las últimas 24 horas.

El funcionario también anunció nuevas medidas para enfrentar el virus, como una extensión de la cuarentena total en la localidad de Puerto Williams, 2400 kilómetros al sur de Santiago, y la aplicación de un cordón sanitario para la Isla de Chiloé, 1200 kilómetros al sur de la capital. Por su parte, el ministro de Salud chileno, Jaime Mañalich, informó que, en las últimas 24 horas, se han realizado 3290 exámenes para detectar el coronavirus, de los cuales 220 dieron positivo.

