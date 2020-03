Bolsonaro autoriza a empresas que dejen de pagar salarios por 4 meses

"Preguntarme sobre una encuesta hoy es antipatriótico, infame, si no les gusta váyanse. No se puede entrar en pánico, estamos haciendo todo lo posible porque el pánico es más grave que la enfermedad. No tenemos cómo evitar los efectos del coronavirus", afirmó Bolsonaro a la salida del Palacio de la Alvorada.

Bolsonaro es aprobado en esta crisis por el 36% de la población, el ministro de Salud, Luiz Mandetta, tiene el 55 por ciento, y los gobernadores en general un 54 por ciento, siendo que ninguno baja del 51%.

"Me importa un bledo que el ministro tenga mayor popularidad, eso no es una pregunta a la altura del riesgo de Brasil. Algunas autoridades están dando remedio en exceso", dijo Bolsonaro a los periodistas, contra las medidas de los jefes estaduales, que se han convertido, sin excepción, en los dueños de la iniciativa contra el coronavirus.

A pedido de un grupo de empresarios amigos que los respaldan en las redes sociales, Bolsonaro firmó un decreto provisorio (está en vigor por 60 días y puede ser confirmado o rechazado por el Congreso). "Es mejor que ser despedido", afirmó Bolsonaro.

Nicolas Caia on Twitter Recuerdan los spots de Bolsonaro antes de ganar las elecciones? Esos que decia que habia que levantar un gigante hablando por Brasil. Bueno acaba de autorizar dejar de pagar salarios x 4 meses porque es mejor que ser despedido. Sin dudas va a hacer que se levante ese gigante... — Nicolas Caia (@NicolasCaia) March 23, 2020

Sin salario, la empresa deberá mantener beneficios extras -como ticket de alimentación o seguro médico- de los empleados confinados que no puedan hacer teletrabajo y ofrecer cursos de capacitación online.

La negociación individual entre empleado y empleador tendrá más fuerza que los convenios colectivos de trabajo. El empleador tendrá libertad durante el período estimado para la duración de la crisis del coronavirus a pagarle lo que quiera al empleado, si es que está dispuesto.

El decreto provisorio incluye la anticipación forzada de vacaciones, francos compensatorios y suspenden las obligaciones de las empresas en cuestión de salubridad.

LEÉ MÁS

Comparación entre Argentina y España: cómo avanzó el coronavirus desde el primer caso

Confirman que se inició la transmisión comunitaria