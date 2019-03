Los ladrones entraron al local Mix de Compras del Bajo neuquino, ubicado en la calle Sarmiento al 700, y al ver las cámaras de seguridad y el sistema de alarmas se escaparon por donde entraron.

El hecho fue denunciado por el primer trabajador en llegar al comercio, pasadas las 8 de la mañana de este martes, y al arribar la Policía encontró un hueco de 50 centímetros por 50 procedente del techo.

Según pudieron constatar encargados, no se registraron faltantes en la mercadería y por lo que muestran las filmaciones los malvivientes no pasaron de la cocina, lugar en el que se encontraba el boquete. A pesar de no haberse llevado nada del comercio, los ladrones fueron captados por las cámaras y son intensamente buscados.

