Boqueteros ingresaron anoche a una gestoría del automotor y se llevaron 60 mil pesos en efectivo que estaban en un sobre.

El hecho ocurrió en la Gestoría Vargas ubicada en Carlos H. Rodríguez al 468 cuando esta mañana el dueño llegó y se encontró que estaba todo revuelto. Al revisar el lugar notó que se habían llevado 60 mil pesos que tenía guardados en unos sobres.

"Vine a las 6.30 y vi queme habían sacado el aire acondicionado de la pared y entraron por ahí", comentó Horacio Vargas, dueño del local.

El hombre aseguró que no rompieron ni se llevaron ningún otro elemento y que no tiene sospechas acerca de los ladrones. En el lugar no habían cámaras de seguridad por lo que la Policía sólo realizó el peritaje del lugar y de las huellas dactilares.