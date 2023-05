Boric no va a perdonar deudas de la salud privada

Pese a su postura, Boric afirmó estar “disponible a escuchar cuáles son las alternativas que plantea el sector privado, en particular las Isapres, para el cumplimiento del fallo”.

“A lo que no estamos dispuestos es a decirle a un poder del Estado independiente, como el Poder Judicial, que mediante cualquier artilugio no vamos a hacer cumplir el fallo de la Suprema”, dijo el mandatario. El ex presidente Sebastián Piñera se había mostrado preocupado por la crisis de la salud privada y afirmó que “más de 3 millones de chilenos y chilenas” se podrían quedar “sin la atención” de este sector de salud.

Piñera dijo estar “de acuerdo con que se cumplan las leyes y se cumplan los dictámenes de la justicia”, pero de “forma realista” y no “a costa de sacrificar y crear un monopolio estatal de salud”.

En diciembre, la Corte Suprema ordenó a las Isapres dejar de aplicar tablas de factores que utilizaban para usar una establecida por la Superintendencia de Salud. Las tablas de factores son un mecanismo para determinar los montos que un usuario paga en su plan de salud, en relación con sus factores de riesgo, como sexo y edad.