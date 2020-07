BPN con un cupo de $400 millones para reactivar el sector turístico

La entidad bancaria provincial puso a disposición de empresas y microempresas del sector turístico cuatro líneas financieras con un cupo total de 400 millones de pesos. La primera línea es la de emergencia por el coronavirus; la segunda, del turismo; la tercera, de comercio y servicios; y la cuarta es Línea Mi Pyme Plus.

“Luego tenemos las líneas al 24% que pueden llegar a plazos de gracia de 12 meses y tenemos distintos cupos de acuerdo al tamaño de la empresa, la actividad en particular si es comercio servicio, dentro de las zonas turísticas”, explicó el titular del BPN en alusión a la de turismo.

La tercera línea de crédito está destinada para capital de trabajo y/o bienes de capital cuyos beneficiarios son los que desarrollan una actividad económica del sector del comercio minorista y servicios. El monto máximo que pueden adquirir es de $11 millones. El plazo de gracia para bienes de capital es de 12 meses mientras que para capital de trabajo es de 3 meses. La tasa de interés es del 24%.

La línea Mi Pyme Plus es para financiación de capital de trabajo, incluyendo pago de sueldos, cargas sociales y cobertura de cheques de pago diferido. Deben tener el certificado MIPyME vigente; no deben estar en concurso preventivo o quiebra; no deben tener cheques rechazados sin recuperar anteriores al 20/03/2020. Tampoco deben estar en la central de deudores del B.C.R.A¸ que no hayan recibido financiaciones en la anterior línea de emergencia coronavirus; que no presenten un registro de operaciones sospechosas emitidas por el BPN o estén en juicio con ese banco. Para las microempresas los créditos van de los $250 mil a $500 mil, con un pazo de 12 meses y tres meses de gracia con una tasa del 24%.

“Todo estas líneas suman un cupo de alrededor de 400 millones de pesos. Ponemos plazos de gracia, en principio seis meses (turismo), entendiendo que quizás en la temporada de verano puedan repuntar y puedan pagar las primeras cuotas. Lo vamos a ir analizando, a medida que transcurra y como transcurra veremos de prorrogar los vencimientos o sacar nuevas líneas”, adelantó Visentín.