Brabec y Sainz, los hombres de la Etapa 3 del Dakar 2020

ricky brabec.jpg

Con este resultado, el salteño subió al segundo lugar en el clasificador absoluto. "Ha sido una etapa muy complicada. He abierto pista durante una parte de la etapa, pero luego hacia el 'refuelling' había un way-point que no estaba en su lugar. Todo parecía estar bien, pero no aparecía, así que volví para atrás, busqué. Todos estábamos con el mismo problema y al final hemos tirado para adelante. La organización tendrá que ver qué ha pasado", señaló el mayor de los hermanos Benavides.

La novedad del día la entregó Adrien Van Beveren, quien protagonizó una dura caída durante el tramo cronometrada y sufrió la fractura de la clavícula derecha y un fuerte golpe en la cadera. El francés fue trasladado al hospital King Khalid de Tabuk, consumándose su abandono.

Brabec es el nuevo líder de la competencia con 10h39:04 y aventaja por 4:43 al representante nacional y por 6:02 a Matthias Walkner. Luciano Benavides finalizó séptimo en la Etapa y marcha en la misma posición dentro de la divisional.

Entre los Autos, Carlos Sainz y su MINI capitalizaron los inconvenientes de Orlando Terranova y Giniel De Villiers para quedarse con su triunfo número 33 en etapas del Dakar. El español cumplió con el recorrido en 3h48:01 y doblegó por 3:31 a Nasser Al-Attiyah, mientras que Jakub Przygonski concluyó tercero, a 4:19.

frente sainz.jpg

Terranova culminó octavo en el tramo cronometrado, a 12 minutos del “Matador”, y resignó la posición de privilegio en el clasificador absoluto. En tanto, Fernando Alonso se recupera del traspié de ayer al finalizar quinto hoy.

En la tabla de la carrera, Sainz marca el rumbo con 11h00:20 y tiene una luz de ventaja de 4:55 sobre el qatarí de Toyota y de 8:09 sobre el mendocino.

La Etapa 3 del Rally Dakar 2020 unirá las localidades de Neom con Al-‘Ula con un recorrido de 219km de enlace y 453 de especial.