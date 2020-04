Brancatelli mostró su recibo de sueldo e hizo una gran donación

“Quisiera saber vos, ¿cuánto ganás y si seguís trabajando o estás en cuarentena. ¿$145 mil pesos de qué? De nada. Vos no tenés el culo limpio", expresó furioso.

Ante esto, el Coordinador Ejecutivo de Secretaria en la órbita de la Secretaría General de la Municipalidad de Pilar, decidió ponerle fin a la polémica y mostró cuando es lo que gana como funcionario, y utilizó ese dinero para comprar mercadería, la cual será donada.

“Acá está mi recibo de sueldo, porque se dijeron muchas mentiras. Gano 60 mil pesos. Ni 145, ni 200. Los tres meses igual”, arrancó Brancatelli, en el video en el que se lo ve a las afueras de un mayorista, utilizando barbijo y gafas de sol.

“He decidido que con los 60 mil pesos voy a comprar mercadería y entregar a tres clubes de Pilar (Club Deportivo Pinazo, Club San Jorge y Club San Alejo)”, agregó el periodista, mientras se mostraba haciendo las compras y luego entregando las donaciones. Entre otras cosas, el mediático donó yerba, fideos, azúcar, harina, entre otros tantos productos.

En este sentido, el funcionario aseguró que seguirá donando su sueldo, en tanto dure la pandemia. “Anoche, como tantas otras veces, fui víctima de la mentira, la calumnia y el odio. A eso se lo vence con amor y la verdad. Las mentiras agotan. Pero duran poco. Por eso decidí ponerle fin. Comparto con uds cuanto cobro en Pilar y que decidí hacer con el sueldo mientras dure la pandemia. Mi mayor fortuna es la familia hermosa que tengo. Para estar donde estoy nadie me regaló nada. Todo lo que tengo me lo gané con esfuerzo y mucho sacrificio. No hace falta que lo aclare para quienes me conocen: familia, compañeros, amigos, conocidos. Pero va para el resto”, tuiteó el panelista.

“Creo en la política como herramienta transformadora. Creo que debemos involucrarnos. Jugarnos por lo que pensamos y sentimos. No creo en los desideologizados ni los periodistas "objetivos" o "independientes". Creo en el compromiso con la verdad. La de cada uno. Por eso no voy a aceptar que me digan mafioso. Mi arma es el amor. Nunca el odio ni el cinismo. Menos ñoqui. Laburo los 7 días de la semana. Pero lo tomo como de quien viene. La miserabilidad todavía en Argentina no se puede medir. Volviendo al tema Pilar. No gano $145.000 ni $ 200.000 Sino $60.000 Y me pareció bueno que se sepa. Se acabó la mentira, la difamación! De donde habrá sacado eso? Pescado podrido. Con cuantas cosas más hará lo mismo??????”, finalizó.

