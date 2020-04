Embed

"La verdad es que nadie está obligado a venir. Definitivamente, a mí me encantaría que vengan todos de manera alternada, con la distancia obligatoria. El caso de Nicole es que no puede venir, por eso sale Skype… pero que yo sepa no (están enojados con ella)", comentó el Pollo, explicando que la bajada de línea de su equipo es que cada uno tome la decisión de ir o no al programa en este contexto de pandemia.

Tras esto, Nicole movió salió con los tapones de punta en la emisión de hoy, y además de explicar porque no está yendo al piso, confesó que tuvo un temita con alguien pero no dio el nombre de la persona. "Si están todos enojados conmigo ahí, no lo sé. Mi motivo por no estar ahí es muy claro, lamentablemente. Soy el único adulto acá en la casa con tres menores y claramente no me puedo ir. No puedo dejarlas solas, no tengo ninguna empleada. No puedo estar ahí, y si después hay alguien enojado conmigo, ni idea", disparó molesta la modelo.

Ante el descargo de la panelista, Tomás Dente intervino y confesó que hubo un "malintencionado" desde la producción que quiso sembrar "discordia".

"No sé cómo está el grupo porque no estoy yendo y porque me fui del chat, porque yo sí tuve un temita con alguien. Igual, nada, me gustaría hablar de lo que íbamos a hablar", continuó Nicole.

Embed

“Pará, esto es una interna y la gente no entiende nada. Está todo bien y fin de la historia. Aparte somos adultos, tenemos todos más de 30″, dijo el conductor, buscando cerrar el tema, pero Nicole aprovechó para hacer contar que se quejó de una “burla pública” y pidió “una disculpa pública”. "Hubo una burla que levantaron de todos los medios hacia mi persona una vez y yo esperaba una disculpa por algún medio y no la recibí”, sostuvo la modelo.

Entonces, y para dar por finalizada la charla porque además debía dar el programa para el comienzo de Los Ángeles de la Mañana, el Pollo Álvarez aseguró: "Lo vamos a tener que resolver puertas adentro, como corresponde en todas las casas”.

LEÉ MÁS

Nicole dijo que "si no comiéramos animales, no habría pandemia" y Yanina se sacó

Mientras Cubero se divierte, Nicole le tira con munición pesada en las redes