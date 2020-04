Embed

“Admiro a quienes velan por el bienestar de la madre o padre de sus propios hijos . Ya que cada uno de ellos será un pilar fundamental en el desarrollo y crecimiento de los mismos. Porque para un niño su mundo, son su Mama y su papá. Esto sin especular con lo que haya podido pasar "entre adultos" , lo que "falló " o se terminó en la pareja. Porque esos padres, siguen siendo padres de sus hijos. Admiro a esos padres que no especulan con La Plata y los tiempos de los niños cuál trofeo de guerra, o como en una competencia”, siguió Nicole, como contando su propia historia de vida, ya que fue ella quien aseguró que desenamoró del ex futbolista.

En esta misma línea, siguió diciendo: “Quienes en vez de castigar eternamente a quien dejó sin quererlo o se desenamoró y hasta quizás, se equivocó... Aquellos que insisten sin límite en ‘demonizar’ al otro padre para sentirse más ‘poderoso’, ¿menos ‘dejado’?? ‘Demonios’ son los pedófilos, violadores, abusadores, golpeadores, vamos; no aquel que no puede elegir cómo , cuándo y hasta cuándo amar o no .Y que ya se castiga en su mente durante mucho tiempo antes por esto que es ‘inmanejable’, que no es elegirlo simplemente apretando un botón y todo sigue como antes”.

“Los padres que no se preocupan en pasar la $$ por alimentos a sus hijos y la madre, me parecen monstruosos directamente, y los que especulan, manipulan y mienten para interrumpir los tiempos que comparten las madres (o que deberían) con sus propios hijos o quieren hacerle mal a la madre quien comparte el 80% del tiempo. Con ellos , a quien deben ver feliz y sana los chicos para su propia felicidad, me parecen desalmados, no empáticos y que sacaron el foco de ‘la felicidad de los chicos’ aunque se auto quieran convencer y a su entorno, de lo contrario con más mentiras. Muy triste”, continúa el escrito.

Sobre la parte final de su publicación en las redes sociales, la blonda parece lamentarse por no haber cumplido con su sueño de una “familia feliz por siempre”. “¡Todos queríamos la familia feliz por siempre y comer perdices, todos! A todos nos duele ese quiebre, esa ‘pérdida’. Por qué no ser agradecido, con esa mujer que les dio lo más lindo de la vida?!? Esos hijos únicos e irrepetibles?!?”.

Por último, llamó a todos los padres que estén viviendo una situación similar, cambiar su postura, para que los niños crezcan rodeados de amor. “Motivo a esos padres o madres que no están en esa línea a encontrar una nueva, buena, sana y respetuosa forma de mantener un vínculo como padres. Con respeto y cuidado, para que esos niños crezcan en el amor, aunque no sea en pareja, contenidos y sintiéndose lo más importante para su papá y mamá, más allá de sus broncas, rencores e historias. Porque si algún día unos los 2 falta, van a ver en sus hijos, la mayor de las tristezas y sufrimiento, y es el otro el que va a hacerse cargo de ellos”.

“Los padres separados no pueden convertirse en Enemigos, tienen que seguir siendo "equipo", que funciona distinto, pero para el mismo partido: los hijos! Las relaciones son de a dos, no "falla" uno sólo.

No intenten destruir al otro pilar más importante en la vida de tu hijo, el mal se lo haces a él o ella/ellos en el corto o largo plazo. Los grandes entendemos de rencores y venganzas, pero, te vas a pasar la vida en ese juego macabro sin final feliz ?? O vas a ocuparte de que tus hijos y todo lo que ellos aman, estén bien y en paz ?!? Pensalo.....”, cerró.

En tanto, mientras Neumann realizó esta publicación, Cubero y su novia, Mica Viciconte, se muestran en las redes sociales realizando diferentes tipos de videos divertidos, en medio de la cuarentena.

