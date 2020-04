Desgarrador: Vicuña vinculó el coronavirus con la muerte de su hija

"El 8 de septiembre de 2012 mi hija Blanca, muere tras batallar contra una bacteria desconocida. Nadie me preguntó nada, nadie pudo hacer nada. Mi peor enemigo no tenía identidad. No se pudo prever ni acusar a nadie. 'Está en el aire, es el destino, la vida'. Todos daríamos nuestra vida por un hijo. Obviamente pasaría mi vida entera en cuarentena si eso hubiese cambiado algo hace casi 8 años", agregó.

"Hazlo por ellos. Hazlo por ti. Hazlo por tus viejos, hoy vulnerables.Cuidarlos y cuidarnos es un acto de amor. #QuedateEnCasa", concluyó Vicuña.

En sintonía con las palabras de Vicuña, el 19 de marzo, tras darle inicio a una nueva temporada de Pampita Online, Carolina rompió en llanto en TV, visiblemente angustiada, también pidiéndole a la gente que acate las medidas para frenar el avance del coronavirus.

