“Nunca le haría daño a una persona que quiero, no me vas a ver debiéndole plata a nadie, no me vas a ver pidiéndole plata a nadie. Hace años que me separé de mi pareja de casi once años y yo no le pedí ni un centavo, me fui con mi ropa. A pesar de que me correspondía y que quizás era para mis hijos. Yo saqué mi ropa y nada más. Para mí la plata se consigue ganándola uno, en el trabajo que sea", explicó Pampita en su programa luego de romper en llanto.