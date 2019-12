Embed

“Ella no llevaba a mis hijos al colegio, solo al más chico. Eran tres cuadras e iban en auto. Yo no voy porque trabajo de noche, llego a casa a la una de la mañana, ceno y me termino acostando a las dos, pero no soy mala madre", manifestó la modelo en su ciclo en medio del escándalo que protagoniza junto a su ex niñera, Viviana Benítez, previo a romper en llanto.

Respeto de esto, el conductor de Intrusos fue letal. “Yo ayer (lunes) sentí una sobrevictimización de Pampita en esto. Vi una sobrevictimización, creo que ella engancha el hilo y dijo ‘acá tenemos que pelar lo mejor que tenemos’. Para mí no es una mala madre… Bah, no sé. La verdad es que no puedo decir ni si es buena o si es mala madre. (…) Cuando la escuché diciendo que trabaja hasta tarde, es verdad y es jodido. Pero hay miles de mujeres que por ahí se acuestan más tarde y se levantan temprano. Eso no es ni para criticar ni para aplaudir”, arrancó.

“Hay una puesta en escena detrás de todo esto que yo estoy notando. Primero del lado de la acusadora, y una puesta en escena del abogado que lo vimos ayer con los mensajes del 'te doy, te saco' empiezan a revolear videos. Pero creo que Pampita también se dio cuenta. Y cuando hablo de la puesta en escena es porque la gente del ambiente es viva. Hay dolores y alegrías selectivas. Uno se enternece, llora y festeja selectivamente. Significa que ante el ojo del amo hay que ser un poquito más (efusivo). Pero lloró en su programa, salió del canal con su marido por otra puerta para no hablar con otros medios, porque hay que guardar para que no se sequen esas lágrimas ni esa sonrisa, porque todavía quedan otros programas atrás”, ironizó.

En este sentido, el anfitrión explicó que Pampita sólo guardó sus lágrimas para su programa y uno de los ciclos satélites de Showmatch. “Ayer se guardó para su programa, y después para Hay que ver, de la productora de Tinelli. Entonces, hablo de eso, de lo selectivo. Y yo no estoy hablando en contra de ella. ¿Por qué le tengo que creer? Hay una sobrecarga de dramatismo en todo esto. Que me digan mal padre porque no llevo a mis hijas al colegio a mí no me rebota, pero además, ¿qué tiene que ver eso?”.

Por último, el intruso cerró: “Pampita tiene que buscar empatía porque le entran bastante las balas y todo el tiempo hay escándalos alrededor de ella… Lloraba de bronca y con razón. Pero tampoco entremos en esto de la lástima porque son vivos. Entendieron lo que es el negocio y eso también es parte del negocio. Por eso lo contó en su programa y esperó a contarlo en el programa del patrón”.

