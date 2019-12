"Robándome, que traiga todo lo que me falta", dispara Pampita, mientras Mónaco le dice. "Ya está, tranquila, lo va a entregar". En tanto, se escucha a la mujer, con el teléfono en la mano, pedirle a alquien "que traiga todo lo que yo llevé".

Acto seguido, Mónaco la mira fijo y la increpa: "Las pelotas, trae todo". Mientras camina nervioso por la sala, Pico vuelve a dirigirse a la mujer y pregunta: "¿Lo vendió?".

Mientras la empleada intenta continuar con la conversación telefónica. Pico se saca y le exige a los gritos: "La pulsera Gladys, la pulsera carajo. No me hagas calentar. La pulsera, dejate de hinchar las pelotas Gladys. No me hagas calentar que te meto en cana. Hablale a tu sobrina que no se haga la pelotuda porque la meto en cana también".

"Ella no vive conmigo", le contestó Gladys, a lo que Pico replicó: "No me importa, que traiga la pulsera". "La pulsera dice, fijate ahí si hay pulseras", le dice la mujer a la persona que está del otro lado del teléfono.

"Falta también un collar, un anillo, todas las pulseras ", agregó Pampita entrando nuevamente en el plano de una de las cámaras de seguridad de su casa.

