Pampita cruzó en vivo a su ex niñera: "Es una desgraciada"

La jurado del Bailando 2019 dijo que, aunque le lleve años de batalla legal, irá hasta las últimas consecuencias y que no hay posibilidad de dirimir el conflicto con una negociación porque su imagen y su honor valen mucho. "Si piensa que me va a sacar un centavo, no lo va a conseguir, fui la mejor persona que pudo encontrar como jefa", sentenció en forma tajante.

"No sabés lo que hice por esta chica, por eso el dolor y la traición es más grande", le dijo Pampita a Ángel de Brito, luego de contar que pasó todo el fin de semana "llorando", junto a sus abogados para recopilar pruebas. Mientras, Viviana miraba a la cámara inmutable.

Tras recalcar que siempre tuvo un buen trato con su ex empleada, la conductora de KZO recordó algunos episodios para respaldar sus dichos.

"Hace muy poquito me pidió unos zapatos prestados porque iba a una entrevista de trabajo y yo se los di. Imaginate la buena relación que teníamos. El tema de la dama de honor, justo me mandaron un montón de videos de ella en la fiesta. Vivi llevó a los chicos al (Palacio) Sans Souci y después se ocuparon mi tía y mi hermano de mis hijos. Ella bailó hasta las cinco de la mañana con su novio, en algunas imágenes está un poco pasada de alcohol. (Por eso se) las llevamos al escribano, para demostrar que no estaba en condiciones de trabajar en esa fiesta", disparó.

“Es una desagradecida, una mala persona con una motivación económica… Fue una de las mujeres más importantes de mi vida, por eso la elegí como Dama de honor y estuvo parada en el altar en el día mas importante de mi vida”, dijo, furiosa, en otro tramo de la nota.

"Siempre fue tratada como una amiga. Quiero aclarar que el último embarazo lo pierde en Paraguay durante sus vacaciones, no lo pierde ni siquiera trabajando conmigo. Cuando volvió triste por esa pérdida, se lo dio todo para que se sintiera mejor. Tenía una depresión muy fuerte, pensamientos suicidas, empezó a ir al psicólogo, no dormía de noche, por eso se le daba todo lo que ella pedía", aseguró.

"Todo esto que está pasando es una locura total, me sorprendió completamente, me duele. No me merezco nada de esto, es una injusticia", recalcó. “Es horrible esa sensación de tener el enemigo en tu casa, de que tus hijos estaban en manos de una persona que, cuando estaba con ellos, planeaba hacerte daño… Es una traición que me duele en el alma”, concluyó.

Antes de hablar en LAM, Benítez hizo con un móvil con Involucrados y ratificó sus dichos sobre Pampita. Además contó que, tras un aumento de sueldo que tuvo hace dos meses, comenzó a ganar 21.000 pesos, aunque en la AFIP figuraba que cobraba 12.000 pesos.

En cuanto al intercambio de mensajes que Pampita mostró en Twitter, Benítez manifestó: "Los mensaje son míos, son de hace dos años más o menos. ¿Por qué no mostró los de los últimos tiempos? Porque en el último año ya no teníamos esa relación. Pampita es la que ustedes conocen afuera, pero yo conozco a Carolina adentro de la casa. Nada que ver, es otra persona en todo sentido, en el trato con nosotras (sus empleadas), con sus hijos, con todos. Dice que es una súper mamá, pero nunca ve a los hijos. Esa es la verdad”.

La modelo también dijo presente en ese programa, para desmentir a la joven.

