"En París tuve que dejar la que estaba en alquiler porque el contrato expiró. También decidimos regresar consultando con el pediatra”, aseguró la panelista del ciclo televisivo Tiki Taka.

"Desde París todos los jugadores se han ido a sus países. Y ahora somos italianos, si algo me pasa, prefiero que me pase aquí, en mi casa. Mi país es Italia, que me dio y nos dio todas las cosas hermosas que tenemos, por eso quiero quedarme aquí", afirmó.

“También podría haberme tomado un vuelo privado para regresar a Argentina, pero en lugar de eso tomamos dos camionetas desde París, la mía y la de Mauro, dividimos a los niños e hicimos 750 kilómetros, nueve horas y media de viaje, cantando mil millones de canciones sin parar. Era más arriesgado ir a Argentina”, agregó.

“Maxi en lugar de estar feliz por mis atenciones como madre.... No debería sorprenderme ahora", deslizó.

Hace unos días López la acusó de sacarle los teléfonos a sus hijos impedir que se comunique con ellos. Luego estalló por el viaje de Francia a Italia. "Me gustaría saber bajo qué criterio rompés una cuarentena de una pandemia mundial, donde a todo el mundo se le pide no salir, y exponés a nuestros hijos a un viaje de un país a otro, te movés y te vas al epicentro del contagio (Lombardía) en Italia, sin importante ningún tipo de consecuencia ¿Qué se te pasa por la cabeza en estos momentos, cuando lo más sagrado que tenés en el mundo es la salud de nuestros hijos? Me indigna que no tomes conciencia", dijo el jugador del Paris Saint Germain.

