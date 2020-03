View this post on Instagram

Hoy es uno de esos días en los cuales un paseo con mis bebés , con amigos , tomar un helado (que coki en la primera foto no sale por que fue por el 2do) y caminar sin destino alguno se valoran. Extraño apretar y besar a mis niños mucho., así que mamá , ponete las pilas y devolvele sus teléfonos así papá puede hablar todo el día como lo veníamos haciendo que en estos momentos de la vida necesitamos estar todos unidos más que nunca #flashbackfriday