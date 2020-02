En este sentido, Andrés hizo referencia a la relación que tiene con la menor de sus hijas, la cual es muy diferente a la que tiene con la representante y esposa de Mauro Icardi. "Fue todo más sencillo con ella y tiene otra actitud. Nunca le pedí a Zaira que me ayude con la relación con Wanda. No quiero que intervenga nadie", arrancó el papá de las mediáticas.

"Algunos piensan que estoy desesperado por mi relación con ella. Después de su entrevista a Gente no hablé y le respondí por los medios. Me gustaría que ella lo aclare en algún momento. Está perdida en su fama y su dinero", dijo, haciendo referencia a la nota en la que la empresaria expresó que su padre prefirió tener relaciones comerciales con Maxi López en lugar de defenderla, y destrozar a diestra y siniestra a su actual esposo.

"Cuando uno comprende que hizo una macana soy el primero en decir que me equivoqué. Zaira comprendió la situación y se puso en mi lugar y Wanda no. Sigue con ese speech que no está entendiendo que uno tiene una vida. Yo la comprendo a ella. Siempre la acompañé y quería romperle la cabeza a los que hablaban mal de ella", siguió diciendo Andrés Nara, y finalizó: "La madre (Nora Colosimo, de quien se separó hace unos años) se equivocó varias veces y ellas no dijeron nada".