“Me gustaría saber bajo qué criterio rompés una cuarentena de una pandemia mundial, donde a todo el mundo se le pide no salir, y exponés a nuestros hijos a un viaje de un país a otro, te movés y te vas al epicentro del contagio (Lombardía) en Italia, sin importante ningún tipo de consecuencia”, escribió el futbolista en una historia de Instagram.

“¿Qué te pasa por la cabeza en estos momentos, cuando lo más sagrado que tenés en el mundo es la salud de nuestros hijos? Me indigna que no tomes conciencia. Si no querés hacerlo por vos, hacelo por ellos que hoy sos madre de cinco criaturas, pero parece que no te diste cuenta”, concluyó.

maxi lopez (1).jpg

"Extraño apretar y besar a mis niños, mucho… Así que, mamá, ponete las pilas y devolveles sus teléfonos así papá puede hablar todo el día como lo veníamos haciendo, que en estos momentos de la vida necesitamos estar todos unidos más que nunca”, había manifestado Maxi la semana pasada.

