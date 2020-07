Brasil: descubren una cepa de la gripe porcina con potencial pandémico

La pandemia por el coronavirus ha despertado cierta consciencia mundial que llevó a investigadores y especialistas a caer en la cuenta de que no es el COVID la única enfermedad respiratoria que podría convertirse en pandemia. Durante los últimos tiempos se ha descubierto una cepa que proviene de los cerdos en sus mataderos, que sería una nueva variante de la conocida A H1N2. Ahora, en Brasil encienden las alarmas por descubrir esta enfermedad, que se transmite a humanos en el estado de Paraná, al sur de Brasil, es decir a unos 1500 kilómetros de Buenos Aires.

"Desde 2005, la variante de influenza A H1N2 se ha encontrado otras 25 veces. Pero esta que identificamos en una muestra de Ibiporã, en Paraná, es diferente a todas los demás ya descubiertas en el mundo", aseguró Marilda Siqueira, viróloga y Directora del IOC en una entrevista con el medio O Globo.

Aunque los genomas identificados tienen una distinta composición “no se sabe si eso le quita o le da más riesgo”. Aún no se han realizado todos los estudios necesarios, por eso están buscando más casos posibles para identificar la capacidad de evolución y dispersión del virus.

En el matadero de Ibiporá, ya hay casos confirmados de una gripe contagiada por los cerdos. La joven tiene 22 años y se enfermó en abril y tuvo la suerte de “recuperarse por completo”. Cabe destacar que lo que muchas veces produce estas enfermedades son las condiciones pésimas en las que conservan los cerdos en los mataderos.

La especialista aseguró en la misma entrevista: “Esta variante del virus de la influenza A H1N2 tiene potencial pandémico, pero eso no significa que causará una pandemia".

Además, Siqueira agregó: "Toda la evidencia que tenemos es que se transmite con dificultad del cerdo a los humanos, y no se transmite de una persona a otra. Por lo tanto, no se transmite fácilmente. Tendría que someterse a mutaciones que le dieran la capacidad no solo de saltar entre especies, sino de ser efectivamente transmisible en nuestra especie".

De todas formas, la capacidad de mutación de estos virus no es algo imposible de suceder, por lo que es preciso “"mantener una vigilancia intensa y constante, porque las pandemias del H1N1 y del coronavirus Sars-CoV-2 hacen que resulte más que obvio cuán devastadores pueden ser los virus respiratorios”.

Mientras tanto, con un gobierno brasilero que ya demostró no estar a la altura de lo que la pandemia necesita, con más de 2 millones y medio de infectados y casi 100 mil muertos, la situación se vuelve preocupante. Cabe destacar que Jair Bolsonaro fue denunciado ante la Corte de la Haya por genocidio, por no tomar medidas pertinentes a la pandemia.

En este sentido, el tiempo apremia, ya que el primer caso identificado permite accionar con mayor claridad y velocidad ante una situación que, en sus comienzos, parece ser idéntica a otras que no se trataron de entrada. Nadie puede asegurar que el coronavirus haya tenido una mutación prolongada en el tiempo que haya permitido tal capacidad de contagio. Por eso mismo “deben ser detectados y contenidos desde un principio”, concluyó Siqueira.