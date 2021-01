Brasil: pidieron el juicio político contra Bolsonaro

El jefe de Estado, en una entrevista con el canal TV Band, respondió a la presentación y aseguró que “inventan fake news (noticias falsas)” para sacarlo del poder. “Quieren imponer un infierno en mi vida, no valen nada los pedidos de juicio político. Ninguno es por corrupción. Solo Dios me sacará del cargo, no existe nada concreto para mí”, enfatizó. En tanto, en referencia a la crisis humanitaria en la localidad ubicada al norte del país, Bolsonaro dijo que mandó a su ministro de Salud, Eduardo Pazuello, a proveer insumos aunque se desligó del caos. En este sentido, aseguró que no puede ser culpado porque el Supremo Tribunal Federal resolvió que el Poder Ejecutivo no podía objetar las cuarentenas y decisiones de estados y Municipios. “El Supremo me mandó a tomar cerveza a la playa, me dijo que no me metiera. Pero no atendí a lo que dijo la Corte y fui a proponer el tratamiento precoz a Manaos, que estaba abandonada”, replicó, refiriéndose a su consejo a los médicos de que proporcionen el antipalúdico hidroxicloroquina a los enfermos. Según la Organización Mundial de la Salud, este fármaco no tiene efectos considerables ante la afección.