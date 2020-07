Brasil: ya se contagiaron 8 gobernadores de coronavirus

"Hice un primer examen, que dio una indicación positiva. Haré uno más para ser más claro sobre el diagnóstico. Por determinación médica, y obedeciendo lo que determinan los protocolos de salud, permaneceré en cuarentena hasta un resultado definitivo", confirmó. "Nada de esto me impide seguir y coordinar el trabajo de nuestros equipos, y lo hago. Cuando Santa Catarina se une, no hay desafío que no se pueda superar", añadió en su comunicado.

Además de Moises, otros siete gobernadores contrajeron COVID-19 en el último tiempo. Entre ellos, se destacan Wilson Witzel, gobernador de Río de Janeiro, el segundo estado brasileño más afectado por la emergencia sanitaria, y Helder Barbalho y Paulo Camara, gobernantes de Pará (norte) y Pernambuco (nordeste), respectivamente, otras dos de las regiones más golpeadas por el patógeno.

Asimismo, el alcalde de Sao Paulo, Bruno Covas, quien también lucha contra un cáncer, contrajo el virus pero fue de manera asintomática; y el alcalde de Manaos, la capital del estado brasileño de Amazonas, Arthur Virgilio Neto, fue internado el martes en un hospital de esa ciudad, capital del norteño estado de Amazonas.