Break even: golazo de Vaca Muerta

Los autores del trabajo, Ruy Riavitz y Guillermo Hitters, analizaron el promedio de pozos en ambas cuencas y evaluaron no solo los costos operativos sino también productividad y costos fiscales o retenciones.

Productividad

La tasa de productividad de Vaca Muerta arrojó en 2018 resultados mejores que en Permian. El dato es validado por el momento en que los pozos alcanzan su pico productivo. En Permian llegan a la máxima producción al segundo mes, en el play neuquino lo hacen al cuarto mes. “Además, una vez que se alcanza el pico, los pozos de Vaca Muerta parecen disminuir a menos velocidad que los norteamericanos”, dice el estudio.

“Las mejoras claras en el desempeño de los pozos de Vaca Muerta se reflejan en la recuperación final estimada (EUR), que no es el caso de Permian”, explicó Riavitz. Agregó que “en Vaca Muerta el EUR aumentó 15%, mientras que en Permian no se puede determinar a pesar de la enorme inversión hecha, lo que indicaría que estaría tocando un techo en términos de productividad”. Esta idea fue planteada por Mark Papa, CEO de Centennial Development Resources, en la CERAWeek de Houston.

MAS-E-pieza-p11-break-even.jpg

Evaluación económica

Riavitz y Hitters tomaron una serie de parámetros económicos para delinear el informe. Una fue la relación gas/petróleo (GOR), que es en promedio más alta en Permian que en los pozos activos de Vaca Muerta. Los costos de perforación y terminación (son 40% más bajos en Permian), la tasa de descuento en la fase de evaluación de proyectos (10% para Permian y de 15% para Vaca Muerta) y el promedio de longitud de las ramas laterales, entre otros ítems.

“Con todas estas consideraciones agregadas dentro del modelo económico, hemos encontrado que los costos más bajos de D&C (drilling&completion) y las tasas de descuento experimentadas en el Permian, al final, son compensadas por la mayor productividad de los pozos de Vaca Muerta”.

Conclusiones

“El pozo promedio en Permian resulta ser tan lucrativo como el de Vaca Muerta en las condiciones actuales”. Según el análisis, el break even price para los pozos promedio son u$s 46.7/bbl para Vaca Muerta y u$s 47.1/bbl para Permian. La tasa interna de retorno (TIR) para el pozo promedio de VM es de 28.3%, mientras que para el pozo promedio de Permian es del 19.5%.