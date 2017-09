Bressanelli: "Neuquén es un pueblo de pie, a veces se pasa de rosca"

"Neuquén me ha dejado muchísimo, es una realidad que tiene sus características propias, hemos caminado juntos y hemos podido testimoniar la fe en Jesucristo. Me he metido en desafíos significado un crecer y un sufrir, a veces uno no tiene la clave de todo", señaló Bressanelli en diálogo con LU5.

Al tiempo que dijo que tenía una característica positiva porque "Neuquén es un pueblo de pie, a veces se pasa de rosca, en el sentido en que en el reclamo de los propios derechos a veces se exagera en la metodología o veces hay cierto aprovechamiento ideológico que eso no ayuda".

Y agregó: "Es interesante que un pueblo de pie, un pueblo que está atento a todos los problemas no sólo de Neuquén sino de todo el mundo".

Bressannelli dejará de estar hoy frente a la diócesis de Neuquén tras cumplir los 75 años, de acuerdo a la norma canónica. En su lugar asumirá hoy el monseñor Fernando Martín Croxatto a las 17:30.

