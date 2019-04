Brexit: Alemania y Francia hacen un guiño a May

Francia. Los gobiernos de Alemania y Francia no se oponen a un aplazamiento del Brexit, tal como lo plantea la premier británica Theresa May. Francia no se opone necesariamente a un aplazamiento del divorcio de Londres con Bruselas, pero “un año es demasiado largo”, indicaron desde la administración Emmanuel Macron, algo más de una hora después de la reunión en París entre el presidente francés y la premier May. En tanto, la canciller alemana, Angela Merkel, considería posible posponer el Brexit hasta fines de 2019 o principios de 2020, de acuerdo a lo que se pueden inferir de declaraciones de de participantes de la reunión del grupo parlamentario de la CDU en el Bundestag. A estos legisladores Merkel les habría dicho que en la cumbre de la UE hoy irá a una “flexión” y no a una “extensión flexible”.