Bruno Godoy se sube a las tablas en honor a Bonavena

Ely Navarro (44) es actriz y directora de teatro, gracias a una pasión que acarrea desde la infancia. La actuación estaba tan arraigada en su vida, que le extrañó tener que estudiar la disciplina en la Escuela Superior de Bellas Artes. “Pensé que era algo que ya llevaba conmigo, pero decidí estudiar la carrera de actriz y el profesorado; hoy estoy agradecida porque esa fue la base de toda mi trayectoria”, recuerda.

Sin embargo, el amor de Ely por las tablas se combinaba con otra pasión que parecía poco conjugable. “Desde chica veía con mi papá la trasnoche de Canal 7 y veíamos pelear a la Bestia Godoy; de ahí me empezó a gustar el boxeo y comencé a entrenar como hobby”, relata.

El fanatismo que sentía por el ídolo neuquino no se había aplacado cuando se lo encontró de casualidad en el gimnasio Upper Cross, que lidera Nicolás Acuña. “Era como volver a tener siete años y encontrarme al ídolo que veía por televisión”, dice Ely, que no pudo disimular su emoción al enfrentarse con el destacado deportista. “Vos no me conocés a mí, pero yo sé quién sos vos”, dice Ely que le dijo al ex campeón. Fiel a su sencillez, la Bestia se interesó por su vida, y la respuesta que recibió de la mujer lo atravesó por completo. “Cuando me contó que se dedicaba al teatro, nos quedamos charlando un buen rato, porque a mí me gusta ver obras desde pibe y siempre quise saber qué pasaba en el detrás de escena, era algo que me fascinaba”, señala Bruno Godoy (53). “Si no hubiera sido boxeador, me habría dedicado a actuar”, agrega.

Tras el encuentro, una pausa. Godoy siguió con su trabajo como entrenador de algunos de sus hijos, que siguieron sus pasos y también se calzan los guantes. Ely apostó por actuar y cantar en una obra musical, pero sintió que el destino había tramado ese encuentro fortuito y tenía que hacerle honores con un texto.

Bruno Godoy (6).JPG

“Ringo Bonavena es un boxeador que fue admirado por todos. Es un grande como Monzón y otros argentinos que dejaron su marca en la historia del boxeo”, dijo Bruno Godoy, boxeador

“Hace unos meses me llama y me dice: ‘¿seguís interesado en actuar? Porque escribí una obra para vos’”, recuerda Godoy. A pesar de su sorpresa, el púgil se decidió a leer el guión y se convenció con rapidez de que debía encarnar al protagonista de Como el Ringo, una propuesta que hace honor a Omar “Ringo” Bonavena, una de las figuras del boxeo argentino.

A fines de 2018 comenzaron los ensayos y sumaron tanto a actores como a Claudia, una profesora de Bellas Artes que también debutará hoy sobre los escenarios. “Ella interpreta a Carmencita, que es la compañera de vida de mi personaje, José”, detalla Godoy.

“La obra habla sobre el amor, el destino y los sueños, que siempre nos dan una oportunidad para volver a encontrar eso que soñamos”, dijo Ely Navarro, Actriz y directora

Por la inclusión de actores no profesionales, Ely apeló a su rol docente e inició un lento proceso de ensayos donde también educó a los actores nuevos en las artes escénicas. Así, generaron una propuesta de poco más de una hora, con pasajes de humor y otros que logran emocionar. Al final queda un mensaje claro: nunca es tarde para cumplir nuestros sueños si uno se aplica a esa tarea, porque el destino siempre nos tiene preparada una nueva oportunidad.

Con peleas en distintos países y títulos importantes, Godoy sabe mucho de reflectores. Dice que no le asusta enfrentarse a las luces potentes de El Arrimadero, pero aclara que se impresionó al pisar las tablas por primera vez. “Corre una energía especial, al saber toda la gente grosa que actuó en ese mismo lugar, es como cuando subís a un ring donde sabés que se disputaron algunos títulos”, compara.

Bruno Godoy (11).JPG

Ely, que tiene una bolsa en casa para descargar los puños, aclara que el boxeo y el teatro tienen mucho en común. En la actuación en vivo y en las peleas, actores y boxeadores conviven con el miedo, un factor al que deben domar. “Hay veces en que los actores se quedan en blanco en pleno desarrollo de la obra y eso, para nosotros, es un nocaut”, remarca.

Como el Ringo se presenta hoy a las 21 en el teatro El Arrimadero (Misiones 234). La entrada cuesta 300 pesos.

Una vida con los guantes puestos

Apenas se calzó esos guantes de boxeo que le regaló su hermano mayor, Bruno soñó con ser el primer campeón argentino nacido en suelo neuquino. Y lo cumplió. Debutó como profesional en 1987, y seis años después empezó a sumar cinturones sin descanso en la división supermedianos. Mientras peleaba por el título del mundo, comenzó a dar clases. Le dijo adiós a su carrera en Sudáfrica y con 38 años. Abrió su gimnasio en Centenario, donde pudo enseñar lo que había aprendido y aportar su granito de arena para sacar a los pibes de la calle y hacerlos entrenar, amar el boxeo.

