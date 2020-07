Con una saña aún inexplicable para los investigadores, un hombre fue hallado muerto en una vivienda de Cutral Co, con más de 100 puñaladas. Hay dos detenidos señalados como sospechosos. Fiscalía y Policía trabajan en el lugar a contrarreloj para recabar evidencia y formular cargos por el crimen.

El violento asesinato habría ocurrido durante el jueves, según la información brindada por el fiscal del caso, Gastón Liotard. El cuerpo de la víctima, un hombre mayor de edad, fue encontrado por efectivos policiales este viernes a la mañana, prácticamente mutilado, en un departamento del bloque B1 de barrio San Martín (ex 500 Viviendas) de esa localidad.

De inmediato, los uniformados dieron intervención a la División Criminalística, médicos forenses y la fiscalía local, quienes trabajan en la escena del crimen.

Detalles escabrosos

En diálogo con LU5, Liotard confió que se constataron “entre 100 y 140” heridas producidas con un arma blanca, todas en el torso. El cuerpo también presentaba mutilación genital, de su lengua, de su nariz y de un dedo; y su estómago había sido abierto a puñaladas.

El ensañamiento sufrido por la víctima de parte de sus asesinos fue tal que los investigadores aún no habían logrado identificar a la víctima.

“El cuerpo estaba desnudo, estaba maniatado y da la impresión de que fue manipulado, incluso lavado aparentemente. Todo indica que lo mataron con ropa”, sostuvo el representante del Ministerio Público Fiscal.

crimen cutral co 120 viviendas 1.jpg Gentileza Cutral Co Al Instante

Consultado acerca del móvil, Liotard indicó que la evidencia recabada hasta el momento no es suficiente para precisar una hipótesis sobre el mismo. “Aventurar algo sería inoportuno. Puede ser desde un tema sexual, hasta un ritual o un enojo particular. No sabemos, honestamente la motivación de todo esto. Veremos con la autopsia y las pericias técnicas qué se puede sacar más en concreto”, expresó el fiscal.

Sospechosos en la mira

Más allá de las incertidumbres que plantea el caso, el fiscal comentó que dos personas fueron detenidas tras el hallazgo y se trabaja para determinar su vinculación. Cabe recordar que sólo cuentan con 24 horas para recabar lo necesario para formular cargos, por lo que esas primeras pesquisas serán clave para el desarrollo de la causa.

“Los demorados son dos hombres, también mayores de edad, y uno de ellos cuenta con antecedentes pero por delitos menores. Al momento de solicitar cargos se hará saber la evidencia en su contra”, indicó el fiscal del caso.