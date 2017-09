Brutal golpiza: va a juicio por quebrarle el tabique a su pareja

El debate que surgió durante la audiencia realizada la semana pasada fue que el certificado médico presentado como prueba de las lesiones provocadas a la víctima no especificaba si deformaban el rostro ni si implicaban una recuperación mayor a 30 días o una incapacidad, por lo que la observación que realizó la defensa del acusado, Belén Rodríguez, fue tenida en cuenta para avalar la calificación de leves y no la pretendida por el Ministerio Público Fiscal, a cargo de Noelia Stillger, que era la de lesiones graves. Además, otro de los puntos debatidos fue que como la audiencia era la de control de acusación previa a la elevación de la causa a juicio, remendar ese “error” y ampliar el informe médico ya no iba a ser posible.

Ante la objeción de la defensa de no incluir dos testimoniales vinculadas a los certificados médicos en cuestión, la jueza entendió que ambos documentos tenían que ser respaldados en juicio por el testimonio oral, por lo que dispuso que sean citados el médico y un forense. Elevó la causa a juicio y dispuso que se fije fecha.

La golpeó, pero no será juzgado

Un hombre de nacionalidad boliviana accedió al beneficio de la suspensión de juicio a prueba por el plazo de un año luego de ser acusado de golpear a su pareja el 12 de octubre de 2016 en una vivienda de Plottier. La acusación inicial fue por lesiones calificadas por el vínculo.

La fiscal que intervino indicó que se le realizó una pericia psicológica a la mujer, cuyo resultado indicó que su voluntad no se encontraba viciada y que fue su decisión volver con el agresor.

La jueza Mara Suste avaló el acuerdo y sugirió que el monto de $400 pesos mensuales en concepto de donación que pagará el agresor sean destinados a una institución que trabaje contra la violencia de género o albergando niños.