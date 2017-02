"Buscamos un acuerdo con libres del sur"

Francisco Carnese

Las elecciones en Neuquén capital ya tienen algunos candidatos confirmados. Uno es Sebastián Gamarra, concejal que llegó al Deliberante de la mano de Libres del Sur, que rompió con ese espacio político y que ahora busca renovar su banca y reflotar esa alianza pero bajo el sello del massismo. “Trataremos que el habitante de Neuquén piense en lo que le conviene a él y a su familia a la hora de votar”, sostuvo.

¿Por qué se sumó al partido de Sergio Massa?

Hay un acercamiento de los diputados provinciales del Frente Renovador, que son los que me piden unirme al espacio. Hoy yo funciono como un bloque unipersonal, estaba armando una fuerza municipal y surgió esta convocatoria que terminé aceptando. El proyecto de Massa me parece interesante porque no llega a ninguno de los polos, ni al macrismo, que tiende a la derecha, ni al kirchnerismo, con todos sus casos de corrupción y políticas demasiado asistenciales.

Me llamaron, tuvimos varias reuniones y acordamos mi lanzamiento.

¿Qué aspiraciones tiene?

Retener la banca e instalar la figura de Massa como candidato a presidente en 2019.

¿Quién lo va a acompañar en la lista?

Estamos en conversaciones, charlamos con Libres del Sur, con quienes no rompí en malos términos en su momento, y con la gente de Margarita Stolbizer.

¿Puede volver a hacer un acuerdo con Libres del Sur?

Totalmente, después que rompimos seguimos manteniendo mucha relación dentro del ámbito legislativo. De hecho, a excepción de dos proyectos, votamos siempre en conjunto dentro del Concejo Deliberante.

¿Qué objetivos se plantea si logra renovar la banca?

Estos cuatro años que vienen son muy importantes, hay tres contratos de concesión que deben estudiarse y analizar su aprobación: el del EPAS, la renovación de CALF y se tiene que revisar lo de Indalo. La elección de concejales va a ser vital para todo esto. Buscamos que Neuquén sea una ciudad inclusiva, con planes integrales de obra pública, además de políticas sociales y culturales. Tenemos que luchar contra el fantasma de que no hay empresas que quieran prestar el servicio de colectivos en la ciudad, junto a un supuesto juicio multimillonario.

Sobre lo último entendemos que el tema se evita con más control, ya que sabemos que Indalo incumple el contrato. Si existiese un control ya tendrían el material necesario para hacerlo. La idea es presionar a que se produzca la caducidad del contrato.

Por otra parte, tuvimos la mayor cantidad de vetos de parte del intendente a proyectos que habíamos impulsado, con lo cual otro objetivo será lograr mayor cantidad de votos a nuestras ideas dentro del Concejo.

¿Estas elecciones serán una plataforma para 2019?

Dos años en la política argentina es una eternidad y nada de lo que pase este año garantiza una entrada triunfal al partido que gane las elecciones.

Los partidos chicos de la ciudad queremos que se evite la polarización entre el partido del intendente y el MPN. Estos concejales van a tener que decidir cuestiones muy importantes con Pechi como intendente, Gutiérrez como gobernador y Macri presidente.

Lo que vamos a buscar es que el habitante de Neuquén piense en lo que le conviene a él y a su familia, que piense lo que quiere para la ciudad, independientemente del contexto provincial y nacional.

Del radicalismo a Sergio Massa

En 2013, en un recuento de votos muy reñido, Sebastián Gamarra ingresó como concejal al Deliberante de Neuquén de la mano de una alianza con Libres del Sur. De origen radical, le ganó la pulseada en esa elección al candidato justicialista Fabián Ungar y se quedó con la banca en disputa. Dos años después, algunas diferencias en el armado para los comicios de aquel entonces lo alejaron del espacio político que en el Concejo conduce Mercedes Lamarca. Por esta razón, se acercó al proyecto de Sergio Massa, de la mano de Tom Romero y Carlos “Chino” Sánchez. Gamarra integra el bloque unipersonal de Propuesta Ciudadana y tiene una activa participación dentro de las comisiones del Deliberante, a través de la presentación de muchos proyectos de ordenanza.