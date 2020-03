Buscan evitar que el coronavirus se propague en Río Negro

“Los pacientes contagian sólo cuando tienen síntomas, por eso ordenamos que toda la comunidad educativa quede aislada por 14 días, docentes y alumnos. También recomendamos que suspendan todas las actividades extracurriculares para evitar una posible circulación del virus. Por ahora estamos en una etapa de contención, y no de propagación, pero todo puede cambiar de inmediato”, expresaron.

El ministro Zgaib descartó que se haya implementado protocolos por posibles casos en Cipolletti y Bariloche.

“La docente llegó el 22 de febrero al país y los primeros síntomas los tuvo en marzo. Por más que la controlaran en el aeropuerto, no había síntomas. Era imposible detectarlo. Recién consultó el 5 de marzo, el 2 fue a trabajar. Nadie sabía”, expresó Zgaib.

Coronavirus-en-Río-Negro.jpg Integrantes del ministerio de Salud de Río Negro informará dos veces en el día la situación epidemiológica.

El titular de la cartera de Salud dijo que van a realizar dos comunicados al día sobre la situación epidemiológica en Río Negro.

En Argentina hay 17 casos positivos confirmados.

La paciente nunca estuvo con un estado de salud grave, y está internada en aislamiento preventivo.

“Todos los alumnos y docentes de la escuela van a estar aislados por dos semanas. No sabemos si hubo o no contacto. En las superficies donde circuló la docente puede haber partículas, por eso recomendamos aislamiento social. No deberían hacer actividades extraescolares, aunque no tengan síntomas porque estamos tratando de contener ya que aún no tenemos circulación”, relató la médica.

