Buscan a familias solidarias para cuidar a 4 niños

Los interesados en postularse deberán cumplir los siguientes requisitos: ser mayores de 18 años, no poseer antecedentes penales, no ser deudores de cuota alimentaria, no encontrarse en el Registro Único de Adopción (RUA), y no estar en el registro provincial de violencia familiar y de género.

Se pueden inscribir en www.familiassolidarias.neuquen.gov.ar y luego serán contactados por los equipos de selección del organismo. Para solicitar mayor información hay que llamar al 299 5017139 o al email: equiposeleccion@neuquen.gov.ar.