“Vamos a salir ahora temprano para buscar a este hombre, que no se sabe qué le paso. No se sabe si estaba sobre la embarcación cuando se dio vuelta, porque anoche los amigos estaban todos borrachos y no pudieron dar ningún tipo de información”, se lamentó Gabriel Schoua del cuartel de Bomberos Voluntarios de Junín de los Andes.

Dijo que incluso podrían estar buscando a una persona incluso que no esté perdida. "Los amigos, que estaban alojados en una cabaña a la orilla del lago, recién se dieron cuenta que faltaba como a las 20", agregó.

Tampoco pudieron informarles si eran oriundos de la zona o eran turistas que eventualmente estaban alojados en la zona de la bahía de Piedra Mala.