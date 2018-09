Cada vez más argentinos se hacen la vasectomía

¿Qué es una vasectomía? Alberto Layus, médico del Servicio de Urología del Hospital Italiano, realiza esta práctica con una técnica tentadora: la vasectomía sin bisturí. “Utilizamos una pinza especial que distiende la piel del escroto, y luego se ligan los conductos deferentes para que no pasen más espermatozoides. Hay muy poco impacto a nivel anatómico y todo se hace de modo ambulatorio”, explica. Al igual que en la tradicional -con bisturí-, en esta moderna versión se hacen dos pequeñas incisiones. Y en ambas sigue una historia similar: el alta se da en un par de horas, hielo por dos días y no más hijos. O casi, porque como quedan espermatozoides, habrá que usar otro método anticonceptivo por tres o cuatro semanas. Un dato importante: la vasectomía no protege contra las enfermedades de transmisión sexual.

En Argentina hubo casi un 49% más de vasectomías en dos años. Pero es una cifra imprecisa: registra sólo la mitad del país, o sea, las provincias que de 2015 a 2017 enviaron sus datos de cirugías anticonceptivas al Ministerio de Salud de la Nación. Las vasectomías en hospitales públicos bonaerenses, por ejemplo, son menos de 40 por año. Pero al comparar 2015 con 2017, el alza supera el 75%. En Córdoba, en cambio, las vasectomías fueron parejas desde 2015, con 40 anuales. Pero lo notable es que en lo que va de 2018 ya se alcanzó ese número. Salta tiene más vasectomías que ninguna otra provincia del país. ¿A qué se debe el auge salteño? Desde el Ministerio de Salud de la provincia aseguraron que la clave es su política pública: “Hace dos meses lanzamos una intensa campaña en el hospital San Bernardo y explotaron los turnos para consultas por este tema”.

La vasectomía es legal desde 2006. Históricamente, a los médicos se les impedía actuar quirúrgicamente sobre un organismo sano. Aunque la esterilización quirúrgica ya estaba permitida en la mitad de las provincias, faltaba una resolución nacional que enmarcara todo. Y así nació la ley 26.130 de contracepción quirúrgica. Los requisitos para poder hacérsela son ser mayor de edad y dar un consentimiento informado, luego de haber escuchado, de parte del médico, todos los “pero mirá que en el futuro podrías cambiar de opinión...”. Es que revertir esta cirugía es posible, pero no tan fácil. Y no siempre funciona.